Lo chef Buttazzoni “esporta” il frico: è invitato a Dubai per il Food festival

Il frico di Stefano Buttazzoni al Dubai food festival: un’altra tappa internazionale per lo chef del Grappolo d’oro di Colle di Arba. Un’altra occasione per far conoscere i prodotti tipici friulani fuori dei confini non soltanto regionali.

Questo è uno degli obiettivi cardine del progetto imprenditoriale e di vita del cuoco, che negli anni non si è limitato a far crescere il proprio locale, ma ha inteso – e intende – fare in modo che la cucina tipica, in particolare quella della sua amata Carnia, sia promossa all’estero.

«Sono stato invitato a partecipare al Dubai food festival che si terrà dal 21 aprile al 7 maggio – ha fatto sapere lo chef –. Cucinerò il frico, che verrà servito come al solito su un piatto Carnia 700, realizzato da Sara Delli Zotti. Cucinerò nei ristoranti, all’aperto per le vie della città.

Una soddisfazione che si aggiunge a quella recente di New York. Spero ci siano altri sviluppi: ho già contatti con un Fogolar furlan in Australia».

La scorsa estate il frico di Buttazzoni è sbarcato nella costa est degli Usa: l’ha presentato nei locali storici di Little Italy, a Manhattan, sempre servito sul piatto firmato da Delli Zotti, con cui fa coppia fissa da anni per questi progetti.

Quindi, la tappa a Roma, dove l’artigiana carnica ha donato uno dei suoi piatti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il duo ha ottenuto anche riconoscimenti: a Parigi, sulla torre Eiffel, hanno ritirato il primo premio vinto a un concorso nell’ambito della Settimana della cucina italiana.

Buttazzoni è pure reduce da un successo inaspettato: la cena come una volta, senza l’impiego di elettricità e di gas, dove è stato bandito l’uso della tecnologia, è stata molto apprezzata. Stante il successo, lo chef l’ha replicata più volte e l’idea è stata copiata da diversi cuochi nazionali.

La prossima settimana sarà infine protagonista ai fornelli nel corso della coppa del mondo della gelateria.