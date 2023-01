Anche water e borse tra i rifiuti abbandonati: a Udine i volontari riempiono 54 sacchi di immondizia

L’avventura è iniziata un anno fa, pensando ai suoi due figli e a qualsiasi altro bambino costretto a crescere in un territorio abitato da gente capace di abbandonare le immondizie dove capita, che sia il fossato ai bordi della strada o un campo agricolo. «Non possono e non devono abituarsi a questo», si disse Valentina Martinis. Da allora, insieme a volontari di ogni età e professione animati dallo stesso spirito ecologista, l’associazione “RipuliAMOci challenge” ha lavorato sodo per contribuire a lasciare alle nuove generazioni un mondo o, quantomeno, una regione meno sporca e più rispettosa dell’ambiente. Lo ha fatto anche nel corso dell’ultima settimana, passando al setaccio quattro diverse aree di Udine. Lampante il risultato: 54 sacchi condominiali colmi di rifiuti di ogni genere.

«In un caso, ossia in viale Forze Armate, siamo intervenuti su segnalazione di una cittadina – spiega Martinis, che del sodalizio è la promotrice e anche la presidente –. Nelle altre zone, e cioè in via Lumignacco, in via Laipacco e in viale dello Sport, che sappiamo essere tra le più critiche di Udine e che teniamo quindi costantemente monitorate, ci siamo mossi d’iniziativa». Sorprendente la quantità e la varietà di immondizie scovate: dalla bottiglia in vetro di aranciata, peraltro risalente a un’epoca assai remota, a un water e un lavandino e dai classici pacchetti di sigarette, a una borsetta da donna di cui evidentemente ci si voleva sbarazzare.

«C’erano anche pneumatici e una lamiera particolarmente pesante da trasportare fino agli spazi in cui poi è la Net a ritirare i sacchi, ovviamente già differenziati», ricorda Martinis, soffermandosi sul caso di viale dello Sport, «dove – dice – il giorno dopo la nostra attività erano comparsi già nuovi rifiuti, guarda caso nello stesso punto da cui li avevamo rimossi». Né il lavoro di una settimana può ritenersi concluso. «È ancora tutto da finire – continua –. Anche perché quelle che abbiamo battuto non sono le uniche zone che ci preoccupano in città. Dietro la Lidl di via Cividale, per esempio, c’è un campo dove, in una volta sola, abbiamo raccolto dieci sacchi di lattine».

Pensionati, liberi professionisti, impiegati, studenti e, naturalmente, anche mamme in pensiero per l’educazione dei figli: le squadre di volontari che dedicano il tempo libero a ripulire le strade (questa volta, una quindicina di persone in tutto) sono decisamente eterogenee. Uno sforzo, il loro, che trova puntuale collaborazione nelle amministrazioni pubbliche e nei gestori della raccolta dei rifiuti. «È un problema che riguarda tutti e che sul territorio non conosce eccezioni», conclude Martinis.