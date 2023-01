Esce di strada con l’auto: grave un anziano

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito, nel pomeriggio di lunedì 16 gennaio, in un incidente stradale accaduto a Braulins di Trasaghis. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo ha perso il controllo della sua vettura lungo la ex strada provinciale 36.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza Nue112. La centrale operativa Sores di Palmanova ha inviato subito sul posto l’equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona, che ha trasportato il ferito all'ospedale di Tolmezzo in condizioni serie ma non in pericolo di vita.