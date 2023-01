È tornata la neve sulle montagne del Friuli: fino a 50 centimetri nella notte a Tarvisio

Attesa e arrivata. È tornata la neve sui monti del Friuli Venezia Giulia. Con l’abbassamento delle temperature, previsto per il fine settimana, dal Tarvisiano alla Carnia, si è rivisto un leggero manto bianco. Fin dalla tarda serata di domenica, 15 gennaio, le nevicate hanno imbiancato le località friulane. Neve anche a Sella Nevea, Sappada e a Piancavallo.

La situazione a Piancavallo

Sappada

Al Tarvisio le precipitazioni sono state più consistenti, raggiungendo i 30 centimetri in città e 50 nelle frazioni.

Le previsioni

Per la giornata di oggi, lunedì 16 gennaio, le previsioni, a cura dell’Arpa Osmer Fvg, parlano di cielo in genere variabile. Precipitazioni diffuse, in genere abbondanti, anche intense ai confini con la Slovenia. Quota neve in calo anche fino a 500 metri, con nevicate abbondanti in montagna e non escluse anche sul Carso.

Possibile fase di tempo migliore nelle ore centrali, dalla sera nuovo peggioramento. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest moderato nella notte, tra mattino e primo pomeriggio Bora sostenuta, e non è esclusa la possibilità di acqua alta e mareggiate.