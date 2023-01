Ruba un’auto e si schianta, aveva anche assunto droga: arrestato

Al volante di un’auto rubata ha forzato un posto di controllo ed è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento sulla Pontebbana, terminato per lui con uno schianto a San Giovanni del Tempio.

Paolo Rosolen, 23 anni, di origine cilena e domiciliato a Godega di Sant’Urbano, già indagato per l’ipotesi di atti sessuali con minore e arrestato per la rapina a un esercente, colpito con l’accetta nel suo negozio a Conegliano, è finito in carcere a Padova.

È successo lunedì mattina. Rosolen ha preso un treno, non è chiaro se a Treviso o a Conegliano. A bordo del convoglio lo hanno trovato senza il biglietto e lo hanno fatto pertanto scendere alla prima stazione utile.

A Zoppola il giovane ha rubato una Ford Fiesta dalla proprietà privata di una signora e ha imboccato la Pontebbana.

All’altezza dell’Hotel Belsit non si è fermato all’alt intimato dalla polizia locale di Fontanafredda, di fatto forzando il posto di controllo.

Subito i vigili urbani si sono messi al suo inseguimento. Il giovane si è schiantato a Sacile, all’altezza dell’incrocio con via Molino, contro il muro di cinta di una casa, danneggiando auto e recinzione. La polizia locale lo ha arrestato in flagranza.

Con sé il 23enne aveva un quantitativo di hashish che è stato sequestrato.

Sul posto è intervenuta in supporto dei colleghi la polizia locale di Azzano Decimo con un’unità cinofila. C’era il cane pastore del Lagorai Nico. In ospedale Rosolen è stato sottoposto alle analisi. È risultato positivo ai cannabinoidi.

La signora derubata dell’auto, una Ford Fiesta, ha sporto querela. Il magistrato di turno ha disposto per il giovane cileno il carcere. Per lui si sono aperte le porte del Due Palazzi a Padova.