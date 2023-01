Addio ad Andrea Cattaruzza: musica e lambrette per l’ultimo saluto

Il look sempre curato, la Lambretta compagna di tanti viaggi, la passione per la musica che l’aveva fatto conoscere in diversi club: tanti modi di declinare la cultura mod che Andrea Cattaruzza aveva fatto propri, contribuendo a far conoscere un po’ di Inghilterra nella Destra Tagliamento.

E, allo stesso modo, aveva fatto conoscere il Friuli Venezia Giulia a Suzanne, sua moglie, proveniente dal Regno Unito: un amore da cui sono nati due bambini. Una famiglia che ora, insieme alla mamma, al papà, al fratello, ai nipoti, ai parenti e ai tanti amici, è costretta a salutarlo: venerdì una malattia si è portata via Andrea a soli 46 anni.

Originario di Poincicco, da tempo Andrea viveva a Pordenone. Lavorava alla Hilti e, di pari passo con il suo impiego e con l’amore per la famiglia, coltivava le sue passioni legate alla cultura mod, il movimento nato a Londra tra gli anni ’50 e ’60.

La passione per l’Inghilterra era tale che lì Andrea sarebbe voluto andare anche quest’anno. Possibilmente in Lambretta. «Insieme stiamo stati in Polonia nel 2019 – ricorda l’amico Bruno Pisaniello – insieme ad altri iscritti al Lambretta club Friuli. È stato il nostro ultimo viaggio insieme. Quest’anno era previsto il raduno in Inghilterra: Andrea ci sarebbe voluto essere, in Lambretta o con qualunque altro mezzo. Ma non c’è riuscito».

Oltre alla passione per le due ruote, Cattaruzza era conosciuto anche per l’organizzazione di eventi e per la sua vasta collezione di dischi. Aveva uno stile ben preciso, in cui si rispecchiava: così lo ricordano gli amici. E per onorarne la memoria, oggi al funerale – alle 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore a Cordenons – ad abbracciare la famiglia ci saranno (meteo permettendo) le amate lambrette e l’altrettanto amata musica.