Lavoro nero in un ristorante, in un’azienda agricola e in Fiera a Pordenone: multe e licenze sospese per tre imprenditori

PORDENONE. Otto lavoratori in nero. Sono i casi individuati dalla Guardia di finanza di Pordenone nel corso della scorsa settimana, quando l’attività di controllo si era concentrata anche sull’attività in Fiera.

Un caso è stato accertato in un ristorante etnico del capoluogo, quattro in un’attività imprenditoriale partecipante proprio alla rassegna fieristica “Gli ambulanti di Forte dei Marmi”, tenutasi domenica scorsa, e altri tre impiegati da una società per lavorazioni agricole nella zona di Vivaro.

In quest'ultimo caso il controllo era scattato sulla base di una segnalazione fatta da un finanziere che, libero dal servizio, aveva avvistato un folto gruppo di braccianti intenti a lavorare un campo e in parte dileguatisi all'arrivo delle pattuglie in uniforme.

Nei confronti dei tre imprenditori, oltre alle sanzioni amministrative e alla maxisanzione per l'impiego di manodopera senza la regolare assunzione è stata disposta la sospensione dell'attività per l'utilizzo di personale in nero in misura superiore al 10% del totale dei lavoratori regolari.

Nel corso dei controlli effettuati nella rassegna fieristica di domenica sono, inoltre, state contestate, nei confronti di tre diverse attività commerciali, quattro violazioni per la mancata memorizzazione dei corrispettivi.