Voci di cessione dell’Udinese a un fondo americano, la società non conferma

L'Udinese sarebbe stata venduta a un fondo americano, a partire dal prossimo primo luglio. L'indiscrezione è stata diffusa da Tuttosport, ma al momento non trova conferme nel club friulano, che preferisce non commentare.

A lanciare la notizia dell'interessamento del fondo Usa era stato Il Sole 24 ore lo scorso agosto. Il quotidiano economico aveva ipotizzato proprio lo scenario che oggi Tuttosport riprende, fornendo ulteriori particolari, come i termini dell'operazione: 200 milioni di euro, con ingresso di '890 Fifth Avenue Partners Llc e Group Nine Acquisition Corp'. Una cifra che appare piuttosto bassa se si considera lo stadio di proprietà e il parco giocatori.