Operaio dominicano di San Vito al Tagliamento ucciso in patria

Ignoti hanno sparato a un uomo uccidendolo nelle prime ore del mattino di lunedì e ferito il tassista che lo stava trasportando, nel quartiere di Cristo Rey a Santo Domingo.

La vittima è Jean Carlos Ramírez, 26 anni, rientrato da poco dall'Italia: l'uomo viveva e lavorava come operaio a San Vito al Tagliamento.

Secondo Nataly Ramírez, la sorella dell'uomo ucciso, Jean Carlos era arrivato nel luogo in cui risiedeva temporaneamente e quando stava per entrare, due uomini sono apparsi all'improvviso, aggredendolo.

Queste le prime notizie trapelate dal Paese centroamericano. "Mi hanno chiamato stamattina per dirmi che lo avevano ucciso, non è ancora chiaro se fosse per rapinarlo o se prima ci fosse stata una discussione", ha raccontato la sorella della vittima, che ha chiesto alle autorità di chiarire il fatto.

Ha riferito che suo fratello era rientrato nel Paese circa 15 giorni fa dall'Italia, per trascorrere un periodo di vacanza a casa e visitare la famiglia, e lo definisce un giovane laborioso e studioso. Al momento la polizia di Stato dominicana non ha fornito una versione dei fatti.