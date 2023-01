Scuola in lutto, morta la professoressa Nicla de Pinto

UDINE. È morta la professoressa Nicla de Pinto, figura di riferimento del Liceo Percoto a Udine: aveva 68 anni ed era una docente di Lettere e Storia. «Una professionista, una persona, una donna spinta sempre da sincera passione – la ricordano al liceo –, e sempre estremamente motivata e motivante per chi le era vicino, guidata da una sana determinazione e amore per la scuola e il mondo dell’educazione, in generale, la letteratura, la storia, i libri, Dante, Leopardi, la giustizia, il cinema, i suoi amati cani, la cultura nel senso più ampio del termine, la ricerca, e sempre caratterizzata da quel suo ben noto fastidio per gli “indifferenti”».

«Leggere Dante è dovere rileggerlo necessità, sentirlo presagio di grandezza (Tommaseo)», era solita ripetere alle sue studentesse e ai suoi studenti. Con colleghi e colleghe, e con quanti l’hanno conosciuta nel corso dei decenni trascorsi al Percoto ha condiviso un’intensa vita professionale, attraversando i cambiamenti che sono intervenuti, nel corso degli anni, nella nostra scuola sviluppando rapporti di amicizia leale, di collaborazione, di supporto e di stima reciproca.