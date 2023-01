a udine

Pronto il nuovo bando per il servizio mense a scuola: aumentano le spese, pasti più cari del 10 per cento

Il Comune di Udine, oltre ad aver aumentato la spesa per il servizio di 600 mila euro, ha ritoccato all’insù la tariffa per le famiglie, in media del 10%, cercando comunque di salvaguardare le fasce di reddito più basse

A.C.