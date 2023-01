Massi sulla sede stradale dopo la frana, danneggiati alcuni cartelli: disagi contenuti al traffico

VILLA SANTINA. Massi e terra sulla sede stradale. Nel pomeriggio di giovedì 19 gennaio, poco dopo le 15, sulla strada regionale 355 tra Villa Santina, Lauco e Ovaro (poco oltre l'incrocio che invece conduce a Raveo) un grande masso, assieme ad altri detriti, si è distaccato dal versante roccioso finendo la sua corsa su una parte della carreggiata e travolgendo due segnali stradali.

Il traffico veicolare non è mai stato interrotto, regolato a senso unico alternato con indicazioni sul posto della Polizia Locale della Comunità di Montagna della Carnia.

Personale specializzato sta già operando in loco per poi procedere alla messa in sicurezza del sito. In loco Carabinieri di Villa Santina, Vigili del fuoco e gestore della viabilità Fvg Strade.

Il sindaco di Villa Santina, Domenico Giatti, spiega di esser "stato avvisato da una cittadina di Comeglians in transito che andava al lavoro". Il primo cittadino ha allertato tutti gli enti competenti. «I carabinieri - continua- erano già arrivati sul posto assieme a vigili del fuoco, Polizia locale, Fvg Strade».