Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato: conducente ricoverato in ospedale

MUZZANA. Schianto nella notte tra mercoledi 18 e giovedi 19 gennaio lungo la sr 353 che collega Castions di Strada a Muzzana. Per cause da accertare da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è finita fuori strada in un fossato.

L'uomo è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Gli infermieri della Centrale Sores hanno inviato subito sul posto un'ambulanza proveniente da Palmanova e l'elisoccorso che è atterrato in una piazzola notturna.

Le equipe sanitarie hanno preso in carico la persona rimasta ferita, un uomo, operando sul posto in sinergia con i vigili del fuoco.

Quindi il trasporto, in codice giallo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con l'ambulanza.