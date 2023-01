Vede il posto di blocco e prova a evitarlo: in auto aveva tre coltelli

Ha tentato di evitare il posto di blocco organizzato in Borgo stazione dagli agenti del reparto Viabilità e Pronto Intervento della polizia locale di Udine, impegnato in controlli di polizia stradale nella zona del quartiere delle magnolie. E questo tentativo (non riuscito a causa del traffico particolarmente intenso a quell’ora), ha inevitabilmente insospettito gli operatori, che a quel punto hanno ovviamente fermato l’auto. L

La conducente, una donna di nazionalità slovena di 31 anni, nascondeva nell’abitacolo tre coltelli, due dei quali a serramanico. Interrogata dagli agenti, la giovane non è stata in grado di giustificare il possesso delle tre lame, sequestrate dagli agenti grazie al supporto del personale del nucleo di polizia giudiziaria. È stata denunciata per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e per porto abusivo di armi.