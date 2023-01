Cividale, opuscolo antiviolenza nelle scuole: il sindaco ritira le deleghe all'assessore Brinis

Dopo aver disposto il «ritiro di tutti gli opuscoli» con i suggerimenti anti-stupro distribuiti nelle scuole cittadine, il sindaco di Cividale Daniela Bernardi ha revocato all'assessore Catia Brinis - ritenuta responsabile dell'iniziativa - le deleghe a politiche sociali e giovanili e alle pari opportunità. «Già lunedì sera - ha informato il sindaco - avevo chiesto all'assessore di restituirmi le deleghe, ma fin dal momento in cui ero venuta a conoscenza della diffusione del volantino e delle rimostranze degli studenti avevo bloccato la sua attività per i tre referati in questione. Le dimissioni di Brinis sono, ripeto, un atto dovuto: la maggioranza ha appoggiato la mia proposta di ritiro degli incarichi». L'assessore, tuttavia, non decade dal suo ruolo, mantenendo il referato al bilancio e conservando, di conseguenza, il posto in giunta. (videoproduzioni Petrussi)

