Opuscoli antiviolenza a Cividale, gli studenti: "Importante confronto tra studenti e istituzioni"

Dopo l'incontro con il sindaco e le istituzioni, a prendere la parola sul caso degli opuscoli anti-violenza distribuiti nelle scuole di Cividale sono stati i giovani, per voce della coordinatrice del Movimento Studentesco, Beatrice Bertossi: «Il confronto è stato trasparente e aperto, noi abbiamo apprezzato molto il dialogo. Quello che chiediamo come premessa è quello di parlare con i giovani con un atteggiamento che non sia paternalista e questo punto è stato rispettato. L’opuscolo ha rappresentato un’occasione di riflessione molto più ampia, nel senso che noi abbiamo parlato di responsabilità collettiva, di cosa significa effettivamente educare all’interno dei luoghi della formazione. E’ stata un’ottima occasione per iniziare a lavorare, per creare un processo politico che coinvolga realmente, e non solo formalmente, i giovani e le giovani di Cividale ma non solo. Abbiamo parlato anche dell’istituzione di un tavolo di lavoro permanente e abbiamo presentato lo statuto di una consulta dei giovani: sarà un’ottimo luogo di discussione democratica per tutti». (videoproduzioni Petrussi)

02:06