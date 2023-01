Incendio alla Solvepi, gli operai specializzati spengono le fiamme e limitano i danni

Paura a Prata di Pordenone per un incendio sviluppatosi all’interno di un capannone della Solvepi, azienda che si occupa di forniture di prodotti industriali, solventi e diluenti. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sacile, il rogo sarebbe divampato da un macchinario poco prima delle 10 del mattino di venerdì 20 gennaio.

Immediata la chiamata dei soccorsi, i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti con diversi mezzi, tra cui l’autopompa e il carro-schiuma. Dopo meno di un’ora, secondo quanto si è potuto apprendere, le fiamme erano state domate e la situazione posta sotto controllo. E’ intervenuta per precauzione anche un’ambulanza del 118, ma fortunatamente non si sono registrati feriti né intossicati.

La squadra di operai specializzata in questo genere di interventi ha circoscritto subito le fiamme, prima dell'arrivo dei pompieri che hanno completato lo spegnimento. La produzione non si é interrotta.