Ladri entrano in uno studio di fisioterapia e rubano 1.400 euro in contanti

Furto, attorno alle 6 di venerdì 20 gennaio, in un ambulatorio di fisioterapia in via Tullio, a Udine. I ladri hanno forzato una finestra sul retro e sono riusciti a entrare. A dare l'allarme è stato il proprietario dello studio, che ha ricevuto la chiamata di allarme intrusione sul proprio telefono cellulare.

L'uomo si è subito recato sul posto, accompagnato da un collega, e ha trovato le stanze messe a soqquadro e la finestra spalancata. I malviventi hanno portato via 1.400 euro in contanti che erano stati lasciati dentro una scrivania. Sul posto i carabinieri di Udine, che stanno svolgendo indagini.