Perde il controllo dell’auto, poi lo schianto contro un’impalcatura

NIMIS. Il conducente di un'automobile, per cause ancora da accertare, nel primo pomeriggio di venerdì 20 gennaio ha perso il controllo del mezzo, che ha terminato la sua corsa contro l'impalcatura di un cantiere edile. Danni rilevanti al veicolo mentre la struttura edile ha fortunatamente retto all’impatto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell'ordine per i rilievi. Il conducente, in seguito all'urto, non ha riportato gravi ferite.