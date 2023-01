Scontro con un furgone, poi l’impatto con il guardrail: motociclista trasportato in ospedale

POCENIA. Un motociclista è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 gennaio, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto in via Venezia, lungo la ex strada provinciale 43, a Torsa di Pocenia.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrati un furgone e una motocicletta. A seguito della collisione il mezzo a due ruote è poi andato a sbattere contro il guardrail.

Lanciata la richiesta di aiuto al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto gli equipaggi di un'ambulanza proveniente da Latisana e l'elisoccorso.

La persona rimasta ferita è stata soccorsa e quindi trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza, in codice giallo, intubata.

Le equipes sanitarie hanno operato in piena sinergia con i vigili del fuoco provenienti dal Distaccamento di Latisana.