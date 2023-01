Tamponamento tra due auto, un ferito trasportato in ospedale

CODROIPO. Una persona ferita e trapostata in ospedale per gli accertamenti del caso. È il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di venerdì 20 gennaio a Codroipo, in viale Venezia (strada statale 13).

Nel tamponamento fra due auto una persona è rimasta ferita in modo non grave: soccorso sul posto dal personale del 118, è stata poi accompagnata all’ospedale di Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo e la polizia locale.