Urtato da un veicolo: ferito un ciclista

UDINE. Un ciclista è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 gennaio, a Udine, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto in via Cividale, all'altezza del ponte sul Torre.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine attivate dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, una persona che stava pedalando in sella alla sua bicicletta si è scontrata con un furgone ed è rovinata malamente a terra.

Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di una ambulanza e quello dell'automedica proveniente da Udine.

La persona è stata soccorsa e quindi trasportata in codice giallo ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.