Vigili del fuoco in lutto: è morto il funzionario Paolo Castellone

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia dell'improvvisa scomparsa di Paolo Castellone, 62 anni compiuti lo scorso 1 gennaio, residente a Udine, funzionario dei vigili del fuoco in servizio al comando provinciale di via Popone.

Castellone era stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia per un'operazione già programmata ma le sue considerazioni di salute sono peggiorate improvvisamente.

Particolarmente stimato tra i colleghi, il vigile del fuoco udinese aveva svolto, nel corso degli anni, diversi incarichi di responsabilità e si era anche occupato della gestione dei mezzi. Inoltre, aveva partecipato a diverse operazioni di soccorso in varie parti d'Italia e anche all'estero. Lascia la moglie Monica e il figlio Matteo.