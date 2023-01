Baita in fiamme a Fusine

Fiamme in una baita sabato pomeriggio a Fusine, nella zona di via Ponze. Nell’edificio, nei momenti in cui si è sviluppato l’incendio, non c’era nessuno. Sono intervenuti i vigili del fuoco per lo spegnimento, le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Stando ai primi accertamenti, le cause dell’incendio sono di natura accidentale. Sul posto i carabinieri di Tarvisio.

L’allarme è scattato verso le 15.30 quando un passante ha notato le fiamme uscire dalla struttura che, in buona parte, è realizzata in legno. I pompieri del distaccamento di Tarvisio sono subito accorsi e, in poco tempo, sono riusciti a spegnere il fuoco.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai soccorritori, nella mattinata era stato acceso il caminetto. Successivamente il proprietario della baita è uscito per andare a sciare, per poi rientrare verso l’ora di pranzo.

In quell’occasione l’uomo ha spento il caminetto e, verso le 13.30, se n’è andato. Un paio di ore dopo è stato notato l’incendio. I danni non sono ancora stati stimati con precisione, ma sono ingenti. È bruciata, infatti, la parete in cui c’è il caminetto.