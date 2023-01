Un anno senza Lorenzo

Il 21 gennaio Lorenzo Parelli è uscito di casa senza farvi più ritorno, vittima di un infortunio in fabbrica. Che cosa sappiamo dopo un anno e quale sistema abbiamo costruito per evitare che quello che è successo a Lorenzo non si ripetesse più? Le ultime notizie sull’inchiesta, le parole di Mattarella e il racconto di mamma Maria Elena e papà Dino: tutto quello che c’è da sapere

Paolo Mosanghini