«Più rappresentanza in politica»: la richiesta del Collettivo udinese delle donne ai candidati sindaco

Si sono autoconvocate. Hanno istituito tavoli di lavoro, si sono confrontate. Perché non si sentono rappresentate dalla politica. Ed è proprio ai futuri amministratori di Udine il collettivo delle donne udinesi si rivolge dopo aver redatto il manifesto “La cura delle città”, frutto di un lavoro collegiale di donne con esperienza in vari ambiti lavorativi e di studio da sempre impegnate a favore delle politiche femminili e femministe.

Chiedendo che per la composizione della giunta sia rispettata la quota di genere al 50 per cento e impegnandosi a sostenere tutte le candidate che scenderanno in campo nelle varie liste. Un documento politico, come è stato dichiarato nella presentazione di sabato 21 gennaio con cui di fatto si apre “la via del dialogo e della collaborazione con tutte le forze politiche che intendono prendersi cura della città a tutti i livelli: sociale, ecologico, culturale”.

Al centro la cura come valore decisionale e principio organizzatore in ogni aspetto dalla vita: il che significa impostare un modo innovativo e creativo per una rigenerazione delle istituzioni ripartendo dal ruolo dei quartiere e dalla centralità dell’Ente locale.