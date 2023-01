Benzina e gasolio, la Regione decide un ulteriore sconto per chi vive vicino al confine: la mappa

i residenti in Friuli Venezia Giulia nelle aree di confine, cioè quelle distanti al massimo dieci chilometri dalla Slovenia, potranno godere da lunedì di un ulteriore sconto di dieci centesimi al litro di benzina e di diesel che si sommerà ai bonus già esistenti da giugno nella versione “super”.

È questa la mossa scelta dalla giunta per cercare di combattere il caro-carburanti in Friuli Venezia Giulia dove, dopo lo stop al taglio delle accise deciso dal Governo di Giorgia Meloni, si è ricominciato a vedere, con forza, il ritorno del pendolarismo del pieno verso l’estero.

La nuova legge sulla benzina

La possibilità di applicare un ulteriore sconto di dieci centesimi nei 74 Comuni più vicini alla Slovenia è contenuta all’interno della nuova legge sulla benzina approvata dal Consiglio regionale lo scorso novembre. Una norma con due sostanziali novità.

La prima riguarda la nascita di un’App che, nel prossimo futuro, consentirà di archiviare l’attuale tessera della benzina.

La seconda, invece, prevede, appunto, la possibilità di istituire un nuovo sconto extra per i cittadini che risiedono entro i dieci chilometri dal confine (in cui ricade di fatto tutto il territorio provinciale di Trieste, parti consistenti di quello di Gorizia e alcuni Comuni della provincia di Udine).

Qui alla tariffa agevolata esistente si può sempre aggiungere un’ulteriore scontistica che può variare da uno a dieci centesimi, in base alle oscillazioni delle tariffe agli impianti di rifornimento sloveni e austriaci, ma anche quale conseguenza degli aumenti di prezzo del carburante in Italia. Un caso, quest’ultimo, che ha portato all’utilizzo delle norma, limitandosi alla distanza dalla Slovenia, nemmeno due mesi dopo la sua approvazione.

La scelta di Fedriga

Il via libera al meccanismo, che proroga i bonus in vigore anche per il resto della regione, è stato deciso ieri in giunta. «Lo sconto carburante in essere viene confermato per tutti i Comuni della regione fino alla fine di febbraio – ha spiegato il presidente Massimiliano Fedriga –. Inoltre, vista la situazione legata ai forti aumenti del prezzo, abbiamo deciso di incrementare la riduzione di ulteriori dieci centesimi al litro, sia per la benzina sia per il gasolio, per i residenti nei Comuni confinanti che si trovano a meno di dieci chilometri dalla Slovenia.

Questo per venire incontro all’aumento del prezzo dei carburanti in Italia. Il nuovo incremento di dieci centesimi per la fascia confinaria porta a uno sconto complessivo che arriva a toccare i 44 centesimi al litro. Stiamo investendo molte risorse per agevolare le famiglie in un momento di difficoltà e per salvaguardare il nostro tessuto economico e sociale». Sulla stessa linea d’onda c’è anche l’assessore all’Energia Fabio Scoccimarro. «Con il supersconto e l’extra sconto della Fascia zero – ha sottolineato l’esponente di giunta – nella nostra regione si potrà fare il pieno a un prezzo concorrenziale rispetto agli Stati confinanti. L’obiettivo è quello di mantenere le risorse economiche nel nostro Paese, limitando il cosiddetto turismo del pieno che nuoce sia alla nostra economia sia all’ambiente».



L’attuale ammontare

Il nuovo sistema è valido, come detto, fino alla fine di febbraio e prevede, come da decenni ormai, la suddivisione della regione in due aree in cui, da giugno dello scorso anno, viene applicato il bonus nella versione rafforzata. Nello specifico, per la zona 1 – cioè quella con i Comuni definiti svantaggiati oppure più vicini al confine – la Regione ha confermato che ai 21 centesimi di sconto sulla benzina e ai 14 sul diesel già previsti fino a maggio si aggiunga un ulteriore abbattimento del prezzo pari a 8 centesimi sulla “verde” e a 6 sul gasolio salendo, rispettivamente, a quota 29 e 20 centesimi. Per tutti gli altri Comuni, compresi nella zona 2, la giunta ha prorogato la decisione che ai 14 centesimi di sconto già in vigore per la benzina fino a primavera somma un abbattimento di altri 8 centesimi al litro, arrivando così a un valore della riduzione pari a 22 centesimi. Per il gasolio, invece lo sconto è di 16 centesimi. I possessori di auto ibride, inoltre, possono contare su un ulteriore taglio di 5 centesimi sul prezzo del carburante. Facendo un rapido calcolo, in sintesi, un proprietario di un’auto residente in zona 1 e in una località posta al massimo a dieci chilometri dal confine potrà ottenere, da lunedì, uno sconto di 44 centesimi in caso di veicolo a benzina e di 37 con a gasolio.