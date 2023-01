Udine, ruspe contro la Casa Rossa di via Oberdan: è iniziata la demolizione

Sono iniziati i lavori di demolizione della trattoria ?Alla Casa Rossa?, punto di ritrovo abituale tra piazzale Oberdan e via Cividale per generazioni di udinesi. La struttura farà posto a un nuovo edificio che manterrà una zona pensata per la ristorazione al piano terra insieme a servizi di prossimità e poi vedrà realizzare alcuni appartamenti nei tre piani che saranno costruiti dall?azienda udinese Tilatti srl.

02:01