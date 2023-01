In piazza Unità a Trieste i colori di 47 Paesi per aprire i giochi Eyof 2023

TRIESTE. In una piazza Unità colma dei colori delle 47 nazioni partecipanti è stato dato il via, sabato 21 gennaio a Trieste, alla 16a edizione del Festival olimpico della gioventù europea Eyof 2023. Una serata degna delle fatiche che ognuno dei ragazzi dovrà affrontare da oggi e per i prossimi sei giorni, causa l’impetuosa bora che ha soffiato per tutto il pomeriggio e che, proprio in concomitanza con il via alla cerimonia ufficiale, ha iniziato a farsi sentire in maniera sempre più sostenuta.

La cornice prima del tramonto era comunque degna delle aspettative, grazie alla visuale - sullo sfondo - delle montagne innevate del Friuli Venezia Giulia che da oggi ospiteranno i 2.300 atleti e accompagnatori (tecnici, allenatori e così via) provenienti da tutta Europa.

La bora ha provato a rompere le uova nel paniere della festa riuscendovi solo in minima parte, quando al termine della sfilata degli atleti presentati dal dj Albertino, l’organizzazione ha scelto di cancellare le dichiarazioni istituzionali di rito passando subito all’accensione del braciere olimpico, operazione completata dalla medaglia d’oro di ciclismo su pista nella specialità inseguimento a squadre a Tokyo 2020, il campione friulano Jonathan Milan.

A prendere parte alla cerimonia, proprio per le rigide condizioni meteo, sono stati quasi esclusivamente gli atleti delle 47 nazioni che si confronteranno in 11 sedi di gara in regione (incluse l'austriaca Spittal e la slovena Planica), con 14 eventi sportivi e 109 competizioni. Tra freddo e bora, del resto, non potevano che essere poche decine gli spettatori “locali” accorsi per assistere a quello che è stato un evento decisamente straordinario per la città. I triestini che nel tardo pomeriggio erano in macchina non hanno potuto peraltro evitare di rimanere imbottigliati a causa delle Rive chiuse che hanno causato una coda di veicoli fino alla stazione centrale e oltre, nell’attesa di essere dirottati verso piazza Tommaseo e corso Italia.

Nel frattempo un tripudio di bandierine sventolate dalle delegazioni degli atleti colorava il principale salotto cittadino. Alcuni di essi, avvicinati, hanno espresso perplessità sul freddo triestino. «Mi sembra di essere in Ucraina», ha raccontato un’atleta proveniente dal Paese martoriato dalla guerra. Considerazione che ha dato il via a una curiosa conversazione a tre con un “collega” polacco e uno sloveno.

«Se non l’avete mai provata, l’esperienza della bora vi segnerà per sempre - ha spiegato lo sloveno in perfetto inglese, mentre per il polacco il freddo di Trieste è «più pungente di quello Cracovia».

Da un vento caratteristico com’è la bora per Trieste e il territorio che la circonda, a un altro che in passato ha avuto un impatto terribile su parte delle montagne che da oggi ospiteranno le gare degli sport invernali. E proprio per ricordare la tempesta Vaia, che a cavallo fra ottobre e novembre 2018, con raffiche di vento a livello uragano, sconvolse intere foreste tra Carnia e Cadore, ogni delegazione è entrata in piazza Unità tenendo in mano un piccolo albero. Ciascuno verrà piantato in una delle zone colpite dalla tempesta, così da ricreare un piccolo bosco che verrà ribattezzato “Foresta d’Europa”.

Tornando alla cerimonia, a dispetto di bora e freddo dalle torri poste attorno al perimetro del cerimoniale sono iniziati a cadere fiocchi di neve artificiale. Perché il leitmotiv di queste mini-Olimpiadi è l’acqua, come hanno ricordato i due presentatori dal palco posizionato sotto il municipio. «Un tema quantomai attuale in questo periodo.

L’acqua come elemento unificante, che dalla nuvola diventa pioggia, neve, fiume e mare. L’acqua quindi come ciclo vitale, come il ciclo di carattere prettamente sportivo che i giovani atleti oggi partecipanti a Eyof 2023 sperano, partendo dal Friuli Venezia Giulia, li conduca alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026».

Sull’asse Eyof 2023 - Olimpiadi tricolori del 2026 si è soffermato anche il presidente del Coni Giovanni Malagò. «Il nostro obiettivo è sempre quello di valorizzare chi si occupa di sport - ha detto a margine della manifestazione -. Questi giochi si disputano in una regione che ha fatto la storia dello sport italiano grazie agli atleti che qui sono cresciuti, ai tecnici e alle società gloriose qui presenti. Quella che parte oggi da Trieste è un’onda lunga che si concluderà con l’Olimpiade invernale di Milano - Cortina nel febbraio del 2026».

A dichiarare ufficialmente aperti i Giochi olimpici della gioventù europea è stato il ministro con delega allo Sport Andrea Abodi. «È una grande gioia essere qui stasera, sostenuta anche da questo vento di bora che si associa perfettamente alle caratteristiche di questa meravigliosa città e di questa straordinaria regione.

Per me - ha aggiunto Abodi - è motivo di emozione aprire questi Giochi perché in essi c’è la consacrazione delle deleghe che mi sono state assegnate, ovvero lo sport e i giovani».

Quanto all’assenza di atleti russi alle gare in Fvg, «Speriamo che arrivi finalmente la pace», ha auspicato il ministro interpellato a margine dell’evento: «È la prima volta che lo sport esclude gli atleti di Paesi che sono in conflitto. È doloroso per la famiglia sportiva, ma è anche doveroso per il rispetto che si deve portare alla nazione attaccata».

In precedenza, in una conferenza stampa di presentazione, era stato il presidente della Regione a prendere la parola: «Noi siamo una delle poche regioni d'Europa a poter ospitare una rassegna di sport invernali facendo la cerimonia inaugurale sul mare - così Massimiliano Fedriga - a dimostrazione della ricchezza e unicità del nostro territorio.

Questa del 2023 è un’edizione di Eyof da record perché presenta nuove discipline destinate in futuro a diventare olimpiche. Siamo perciò orgogliosi di aver investito per un evento dedicato allo sport giovanile, il tutto senza spendere un euro per costruire nuovi impianti, ma solamente per valorizzare e ammodernare quelli esistenti».

Fedriga ha poi ricordato come «l’indotto generato da questo evento apporta un significativo beneficio all'economia e all'immagine della regione».

Un ringraziamento al Coni nazionale e regionale è giunto dal presidente del comitato Eyof2023, Maurizio Dunnhofer, oltre che ai 1.200 volontari appartenenti alle varie scuole sci del Fvg, «senza i quali sarebbe stato impossibile organizzare questo evento».

«La neve mancava - ha annotato infine il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza - ma grazie alle nevicate dei giorni scorsi ora si potrà assistere a una straordinaria edizione di Eyof».