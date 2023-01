Perde il controllo dell’auto che si rovescia, lievi ferite per il conducente

Il conducente di una automobile, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, rovescindosi. È successo nella notte tra sabato 21 e domenica 22 gennaio, poco prima dell'una, in via Fornalis, a Cividale.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Solo lievi ferite per il conducente.