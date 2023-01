Protezione civile, allerta meteo gialla: lunedì vento e bora fino a 120 km orari

Dopo settimane di piogge e temperature più alte rispetto alla media stagionale, l’inverno è arrivato portandosi con sé il vento e temperature basse, anche se in linea con la stagione.

Nella giornata di lunedì le raffiche di bora potrebbero raggiungere i 120 km orari sia a Trieste sia in Carso. Così la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla valida fino dalla mezzanotte di lunedì 23 gennaio fino alle 15.

Una vasta depressione – si legge nella nota –, centrata in prevalenza sull'Italia peninsulare, determina, sull'Italia nordorientale, l'afflusso in quota di aria fredda e umida da est e di Bora nei bassi strati. Il passaggio di un fronte lunedì determinerà un'intensificazione dei venti lunedì mattina sulla regione.

Sulla costa soffierà bora da sostenuta a forte, specie a Trieste; in quota soffierà vento moderato da nord-est".

Le previsioni meteo dell’Omser Fvg per lunedì

Secondo l’Osmer nella notte fra domenica e lunedì sulla costa soffierà bora forte, specie a Trieste e sul Carso con raffiche oltre i 100 km orari; vento forte da nord-est anche in quota.

Il cielo sarà coperto con piogge in genere moderate e quota neve al mattino oltre i 300 metri; dal pomeriggio oltre i 700.

Neve abbondante dal pomeriggio sulle Alpi Giulie e sulle Prealpi Carniche verso il Cadore, moderata altrove. In quota condizioni prevalenti di bufera. Vento in calo dal pomeriggio.

Oltre 40 interventi nella notte fra sabato e domenica

Sono stati oltre quaranta gli interventi effettuati dai vigili del fuoco da sabato sera e proseguiti poi per tutta la notte a causa della bora che spira a raffiche molto forti sulla costa triestine.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza impalcature, strutture pericolanti, tetti e cornicioni in varie parti della città. La bora ha anche provocato la caduta di un albero. Sul Carso, dove la temperatura è decisamente più bassa che in città, è invece caduta la neve, che persiste a terra in varie zone.