Auto contro un guardrail che si ferma a pochi centimetri dall’abitacolo: salvo il conducente

TOLMEZZO. Incidente, verso le 20 di domenica 22 gennaio, lungo la ss 52 all’altezza di Caneva, frazione di Tolmezzo.

Un’auto, condotta da un uomo, è uscita di strada colpendo il guardrail che si è conficcato nel vano motore fermandosi a pochi centimetri dall'abitacolo: il conducente non ha riportato lesioni.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo che hanno messo in sicurezza il veicolo, il personale sanitario e i carabinieri intervenuti per accertare la cause dell’incidente.