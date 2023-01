La strada fra Tolmezzo e Amaro riaprirà entro la fine dell’anno

I lavori da un milione di euro alla strada regionale 125 del Sasso Tagliato che collega Amaro e la località Pissebus di Tolmezzo stanno per andare in appalto e inizieranno nei prossimi mesi, dovrebbero concludersi verso la fine del 2023, un intervento da un milione di euro.

È quanto è emerso in un incontro di Fvg Strade con il sindaco di Amaro Laura Zanella e l’assessore comunale di Tolmezzo Gianalberto Riolino. La viabilità è chiusa dal 2 aprile 2021, dopo che un terribile incendio l’aveva resa impraticabile rendendo instabile il versante a monte. La strada è sempre stata molto utilizzata specie come viabilità alternativa alla statale 52, ma anche dai ciclisti.

«Abbiamo avuto un incontro nei giorni scorsi – spiega Zanella – adesso Fvg Strade ha il progetto pronto, i lavori dovrebbero andare in appalto e richiederanno 180 giorni perché devono fare alcuni disgaggi e installare delle reti paramassi per poter mettere in sicurezza la strada e riaprirla. C’è di mezzo anche la linea di media tensione dell’Enel che corre con i suoi tralicci sulle rocce per cui l’intervento non è banale richiede un po’ di tempo per evitare interruzioni sull’erogazione dell’energia elettrica.

Non ci hanno dato un termine preciso di fine lavori, va calcolato il tempo per l’affidamento dell’appalto e i 180 giorni, sperando che non interferisca il maltempo, dal momento che chi interverrà a lavorare dovrà farlo interamente su roccia.

Quest’anno dovrebbero finalmente riuscire a riaprire la strada, ci auguriamo che ciò possa avvenire il prima possibile, entro la fine del 2023 quantomeno. Dipende ora tutto dai tempi della gara e dal meteo. Noi sindaci per primi speriamo nella riapertura della strada il prima possibile, perché qualsiasi cosa succeda sulla statale, la Carnia se non è del tutto bloccata (ci sono altri ingressi, ma disagevoli), viene eccessivamente rallentata nel suo accesso».

L’intervento di messa in sicurezza della strada ha subito alcuni rallentamenti ed è stata oggetto più volte, dalla sua chiusura, anche di interrogazioni in Consiglio comunale a Tolmezzo.

All’ultima, l’autunno scorso, del consigliere di opposizione Gabriele Moser il sindaco di Tolmezzo, Roberto Vicentini, aveva riferito che per l’intervento da un milione di euro con investimento finanziato e gestito da Fvg Strade il progetto definitivo-esecutivo era pronto ancora a fine maggio, ma che il rup dell’opera in quel periodo aveva preso aspettativa e il progetto era rimasto fermo per alcuni mesi.

Per ottenere le autorizzazioni erano a quel punto necessari ancora vari mesi. Ora l’intervento si appresta a essere appaltato in primavera.