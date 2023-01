Perde il controllo della vettura e si scontra con un’altra auto: due feriti

Due persone sono state soccorse, attorno alle 8 di lunedì 23 gennaio, a Lauzacco di Pavia di Udine, lungo viale Grado, a seguito delle ferite riportate per un incidente stradale. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina è andata a scontrarsi con una seconda auto.

Poi la vettura si è cappottata a bordo strada. Gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio dei due ambulanze e quello dell'automedica proveniente da Udine.

Le due persone ferite sono state trasportate, entrambe in codice giallo, una l'ospedale di Udine e una all'ospedale di Palmanova con le ambulanze. Sul posto, per quanto di competenza, i vigili del fuoco, che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.