Svolta nelle indagini sull’omicidio del giovane di San Vito ucciso a Santo Domingo: c’è un arresto

Sono a una svolta le indagini per l’omicidio di Yancarlos Ramirez, il ragazzo residente a San Vito al Tagliamento (dove lavorava) ucciso con un colpo di arma da fuoco in un tentativo di rapina a Santo Domingo. La polizia dominicana ha arrestato un giovane di 19 anni, fortemente sospettato di far parte del gruppo che ha aggredito il giovane. Si tratta di Daniel Ogando Soriano, che al momento si trova in carcere a disposizione della magistratura.

Il giovane, rimasto ferito nel tentativo di rapina, è andato a farsi medicare in ospedale, dove la polizia lo ha trovato. Altri tre complici sono ricercati. Secondo La ricostruzione degli inquirenti, Ramirez è stato aggredito mentre usciva di casa, al ritorno da una serata passata in discoteca.