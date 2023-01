Sauris, incendio distrugge un albergo: le immagini dei vigili del fuoco

Un grosso incendio è divampato, poco prima delle 23 di lunedì 23 gennaio, a Sauris, all'albergo Borgo Eibn Mountain Lodge in località Ander Eibn, a Sauris. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso. La struttura alberghiera, di recente costruzione, è stata completamente distrutta dalle fiamme. A dare l'allarme per primo è stato il sindaco, Ermes Petris, accorsi sul posto. Stanno operando sul posto le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo, Gemona, Rigolato e della sede centrale di Udine a Sauris di Sotto. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno verificato che all'interno dei locali incendiati non vi fossero persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento dello stabile, costruito quasi per intero in legno