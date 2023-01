Addio a Luigi Fantuzzo, a Lignano fondò la discoteca Coliseum

Socievole, simpatico, sempre al centro dell’attenzione. Luigi Fantuzzo è sempre stato curioso e attento a tutto quello che succedeva intorno a lui.

«È mancato lunedì a 71 anni, dopo una vita piena e ricca di soddisfazioni – spiega il fratello Roberto –. A due anni aveva avuto la poliomelite ma lui ha sempre minimizzato ogni problema, centrando tutti gli obiettivi che si è posto.

Aveva studiato al liceo classico Stellini di Udine, e dopo qualche anno all’università aveva scelto un’altra strada, aprendo un’agenzia immobiliare con un suo amico».

Nel 1985 la grande idea.

«Decise di lasciare il suo lavoro per fondare con me una discoteca che chiamammo Coliseum, in corso degli Alisei a Lignano».

Il locale da ballo è rimasto aperto fino al 2000, diventando punto di riferimento per le domeniche pomeriggio dei lignanesi e non solo è anche polo di attrazione della vita notturna della località balneare.

«Abbiamo chiuso la discoteca nel 2000 quando, con l’avvento di internet, sempre insieme, abbiamo aperto Mercurio sistemi, una delle prime aziende informatiche di Lignano – aggiunge Roberto –. A 25 anni Luigi aveva iniziato a frequentare il Centro della gioventù che poco dopo sarebbe diventato il Gruppo Twirling Lignano di cui fu per anni presidente.

Ha seguito questo gruppo con tanta passione, vedendo crescere in popolarità questa disciplina sportiva e portando a Lignano negli anni dei fuoriclasse famosi in tutto il mondo. Questo suo incarico gli ha sempre dato una grandissima soddisfazione oltre all’affetto di tutto il gruppo».

Tra le molte intuizioni di Luigi c’è stata anche quella legata al Carnevale.

«A Lignano non si era mai organizzato questi festeggiamenti, lui invece ha pensato di invitare i carri allegorici a marzo, quando ormai tutti avevano già sfilato nelle località da cui provenivano, ma generando un evento molto grande e assolutamente unico a Lignano, dove arrivavano tutti per vivere una giornata di festa in una località che già allora alcuni lignanesi, come lui, cercavano di fare diventare attrattiva anche nei mesi invernali.

E ci è riuscito. Per anni molti aspettavano l’evento per fare una gita al mare prima dell’arrivo dell’estate».

Attraverso i social il saluto delle atlete e dei dirigenti del Gruppo Twirling di Lignano. «In queste in tanti hanno ricordato il nostro presidente attraverso la nostra pagina Facebook – sottolinea Lara Guaran, una delle insegnanti della società –. Un uomo di sport e un grande amico per tanti.

Si rapportava sempre con noi insegnanti e con le atlete, era la persona di riferimento della società, unico rimasto all’interno del direttivo del gruppo dei fondatori del club. Aveva sempre una parola per tutti.

Sentiremo molto la sua mancanza, perchè è un pezzo di storia che se ne va».

Molti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. Il sindaco Laura Giorgi ricorda Luigi come un uomo «riservato, ma estremamente tenace. Ha supportato la comunità con instancabile passione sportiva».

Per tutti coloro che vorranno dare a Luigi un ultimo saluto i funerali avranno luogo domani alle 15 nella chiesa di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbiadoro.