Con l’auto contro la recinzione di una casa: ferita una donna di 24 anni

UDINE. Perde il controllo dell’auto e si schianta contro la recinzione di una casa, a Udine. A riportare ferite, fortunatamente non ritenute gravi, è stata la conducente del veicolo, una donna di 24 anni residente a Udine, che per cause ancora da accertare è finita fuori strada.

La vettura ha terminato la sua corsa ormai senza controllo contro la recinzione di un'abitazione. È successo nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 gennaio, poco dopo le 2.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Udine per i rilievi dell’incidente. per la giovane, come detto, solo lievi ferite.