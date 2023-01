Covid in Fvg: 199 nuovi contagi e 3 decessi

UDINE. Sono 199 i nuovi casi di positività al coronavirus rilevati in Friuli Venezia Giulia nella giornata di martedì 24 gennaio, con il bollettino regionale sul Covid che riporta anche tre decessi.

Nel dettaglio, su 1.255 tamponi molecolari sono stati rilevati 26 nuovi contagi ai quali vanno sommati altri 173 contagi emersi dai 1.490 test rapidi antigenici realizzati. In aumento il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, che salgono a 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 103.

Nella giornata odierna si registrano i decessi di 3 persone: 1 a Trieste e 2 a Pordenone. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.932, con la seguente suddivisione territoriale: 1.495 a Trieste, 2.743 a Udine, 1.157 a Pordenone e 537 a Gorizia.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 571.629 persone.