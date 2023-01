Il bar era diventato un covo di persone pericolose, il questore lo chiude per 10 giorni

UDINE. Il questore di Udine, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha disposto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la sospensione per dieci giorni della licenza di un bar situato nei pressi della stazione ferroviaria e del terminal delle corriere, zona oggetto di mirati servizi di controllo del territorio, ordinari e non.

Nell’ambito dei controlli è stato riscontrato che il locale oggetto dell’odierna chiusura presenta una notevole capacità attrattiva di persone pregiudicate e/o pericolose, tanto da divenirne, in orario pomeridiano e serale, un luogo di ritrovo abituale, con soggetti anche alterati, in evidente stato di ubriachezza.

In un recente controllo di polizia è emersa, tra l’altro, la presenza nel locale di un soggetto sottoposto a misure alternative alla detenzione (affidato in prova ai servizi sociali) in compagnia di un soggetto pluripregiudicato, con a carico la misura di prevenzione personale dell’avviso orale (aggravato da divieti) emesso dal questore di Udine.

Il provvedimento, di competenza del questore, non è diretto a punire il gestore del locale, anche se naturalmente ne subisce le conseguenze negative di carattere economico, ma serve appunto a tutelare l’ordine la sicurezza pubblica e anche l’incolumità dei possibili avventori

