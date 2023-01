Uomo di 57 anni trovato morto su una panchina a Udine

UDINE. Un cinquantasettenne originario di Milano, ma da decenni residente a Udine, è stato trovato morto nel pomeriggio di martedì 24 gennaio nella zona del campo sportivo Riccardo Di Giusto, nell’omonimo quartiere udinese.

L’uomo, che si trovava solo, sarebbe morto per soffocamento: era seduto su una panchina, lungo il percorso della ciclabile.

A lanciare l’allarme alcuni passanti, che hanno chiamato il numero unico per le emergenze: il personale sanitario, arrivato a bordo di un’ambulanza, ha tentato di rianimare l’uomo, per il quale non c’era più niente da fare. Il cinquantasettenne abitava a poca distanza, in via Modotti.