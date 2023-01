I proprietari di Borgo Eibn: "Grazie a tutti, torneremo più forti di prima"

In un video messaggio sui social Rocco Liggieri (comproprietario e chef) e la sua compagna Viola Nassivera promettono che borgo Eibn a Sauris risorgerà: "Grazie a tutti per la solidarietà e i messaggi, grazie ai vigili del fuoco per il grande lavoro. Non ci scoraggiamo: torneremo più forti di prima e, se possibile, con un borgo ancora più bello." (Video Instagram)

00:27