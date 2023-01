Il pioniere nella pratica del tennis per ipovedenti e ciechi si racconta

Giocare a tennis da ipovedenti si può. E lo dimostra il blind tennis o, in italiano, comunemente conosciuto come tennis per ciechi, una pratica che non soltanto sta prendendo piede anche in Italia, ma che si è diffusa nel nostro Paese proprio partendo da Pordenone.

00:35