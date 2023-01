Incendio di Sauris, distrutto il primo e il secondo piano: il punto dei Vvf

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte a Sauris. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficoltose in quanto la neve presente lungo la via d'accesso al resort ha rallentato i mezzi di soccorso. Le fiamme, come spiega l?ingegnere dei vigili del fuoco Sergio Benedetti, hanno provocato la distruzione del primo e del secondo piano compresa la copertura del fabbricato. A salvarsi solo le strutture verticali che sono in muratura. L?incendio è stato spento dopo ore di lavoro.

00:48