Incendio Sauris, la commozione dell'assessore Petris: "Siamo emotivamente molto colpiti"

L'assessore alle attività produttive di Sauris, Stefano Petris, è stato tra i primi ad arrivare all'albergo e di fronte alla devastazione non nasconde la commozione: "So cosa vuol dire fare tanti sacrifici per un investimento del genere. Siamo molto colpiti"

01:47