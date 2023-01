MORTEGLIANO. Scontro tra due auto mercoledì 25 gennaio lungo la strada regionale 353, all’altezza di Mortegliano.

Al lavoro sul posto, per soccorrere le persone rimaste ferite, il personale del 118 (giunto anche a bordo dell’elicottero), i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la messa in sicurezza dei veicoli e i rilievi.