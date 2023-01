Cade dalla scala a pioli mentre pota una pianta, sessantenne finisce in ospedale

Un uomo di circa 60 anni è stato soccorso, nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio, per le ferite riportate a seguito di una caduta accidentale da una pianta. L'infortunio domestico si è verificato in una frazione di San Pietro al Natisone, nelle pertinenze di un'abitazione.

L'uomo è caduto da una scala a pioli appoggiata a un albero, da un'altezza di circa 3 metri, riportando lesioni nella parte alta del corpo. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza Nue112, fatta da una persona che si trovava con lui in quel momento, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.



Vista la dinamica importante, gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Pietro al Natisone e l'elisoccorso.



L'equipe sanitaria dell'ambulanza ha preso in carico l'uomo che poi è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie ma non in pericolo di vita. L'elicottero, invece, ha fatto rientro alla base.