Investimenti esteri, Fedriga: “Regioni unite in un appuntamento annuale per accelerare la crescita”

"Un appuntamento, questa due giorni di confronto realizzata a Trieste, che deve diventare un evento annuale, perché rappresenta un'occasione di prezioso scambio di esperienze tra le Regioni su un tema altamente strategico come l'attrazione degli investimenti esteri nel nostro Paese in quanto elemento di accelerazione di crescita. Serve infatti un'azione coordinata tra lo Stato centrale e le Istituzioni del territorio per intervenire su ostacoli storici che frenano lo sviluppo in Italia, come l'abnorme peso della burocrazia e la necessità di accelerare nell'innovazione tecnologica, in particolare nel campo del digitale".

Lo ha detto oggi, mercoledì 25 gennaio, a Trieste il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Massimiliano Fedriga intervenendo nel corso della seconda e ultima giornata di 'Selecting Italy. Gli ecosistemi territoriali e la governance per l'attrazione di investimenti esteri', evento organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla quale nella sessione odierna hanno preso parte, tra gli altri, il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il console generale degli Usa in Italia Robert Needham, il vicegovernatore Riccardo Riccardi e gli assessori regionali Sergio Emidio Bini (Attività produttive) e Alessia Rosolen (Lavoro e Istruzione).

Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, il lavoro nel corso dell'evento si è svolto attraverso quattro tavoli tematici che hanno affrontato temi comuni come la definizione condivisa di sistema eco-territoriale, la capacità di trattenere i giovani talenti frenando una tendenza di fuga all'estero, l'elaborazione di proposte finalizzate alla semplificazione normativa e, infine, l'istituzione all'interno delle Regioni di strutture dedicate proprio all'attrazione di investimenti esteri, "come abbiamo fatto in Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto Fedriga - con l'avvio dell'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa, il cui lavoro di promozione e di attrazione d'imprese ha contribuito a triplicare gli investimenti esteri in regione".

"Sfruttiamo quindi il momento - ha sottolineato il governatore - per mettere in campo delle riforme irrinunciabili, nell'ottica di offrire alle imprese italiane ed estere dei percorsi normativi e regolamentari chiari e definiti, superando l'incertezza e le complicazioni che contraddistinguono in molti casi il sistema italiano". "Le potenzialità ci sono tutte - ha detto ancora Fedriga - in quanto l'Italia dispone di un tessuto imprenditoriale che ha resistito bene alla crisi generata dalla pandemia, confrontandosi con successo sul mercato globale, e che può guadagnare spazi importanti nel panorama internazionale".

In conclusione il governatore ha ringraziato la macchina amministrativa della Regione per l'organizzazione dell'evento e i relatori istituzionali intervenuti "i quali hanno condiviso un percorso strategico determinante per la crescita del Paese".