Incidente stradale a Pordenone, ferito un ragazzino

Un ragazzo minorenne è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza proveniente da Pordenone e di un'automatica proveniente da Pordenone per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto nella prima serata di oggi, giovedì 26 gennaio, a Prata di Pordenone all'altezza dell'intersezione tra via Opitergina e via Carducci.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Sacile) il giovane è stato urtato da un veicolo ed è rovinato malamente a terra.

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza Nue112; gli operatori della sala di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto gli equipaggi sanitari di un'ambulanza di un'automedica che poi hanno preso in carico il minorenne, trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l'ambulanza con medico a bordo, in codice giallo, per un trauma cranico e altre lesioni.