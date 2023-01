Eyof, tutti pazzi per l'hockey: "Una grande possibilità per Udine"

La struttura non ha nulla da invidiare alle più blasonate arene del ghiaccio del nord Italia. Il palaghiaccio realizzato nel padiglione 6 della Fiera di Udine per ospitare il torneo maschile di hockey - nell’ambito degli Eyof - si è rivelato all’altezza. Un po’ meno la cornice di pubblico, con i 1.300 posti a disposizione. Le partite delle nazionali giovanili si sono svolte nelle ore pomeridiane, ma coinvolgere le scuole come avvenuto per le gare sulle piste da sci, avrebbe aiutato a rendere l’atmosfera più calda. Abbiamo intervistato il presidente dell'Ente Fiera, Antonio Di Piazza, che ci ha raccontato tutta l'organizzazione del palaghiaccio

01:50